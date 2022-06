Atuando desde 2010 no mercado da Arquitetura Residencial e Comercial, o

FKSA – Arquitetura | Design é um escritório que explora com propriedade os vários setores da arquitetura e design, oferecendo divisões de negócios distintos que interagem esforços para soluções inteligentes e criativas.

Buscamos melhorias e soluções para o uso do espaço físico dentro de parâmetros estéticos adequados a finalidade da ocupação, trabalhando de forma estratégica para harmonizar as etapas do projeto, aliando tecnologia, criatividade, conforto e confiabilidade em um mesmo eixo.

Desenvolvemos projetos exclusivos, de custos justificados que incluam materiais e conceitos ecologicamente corretos, com sensibilidade, personalidade e bom senso na execução e finalização, sempre com o objetivo de alcançar satisfação de nossos clientes.

Contamos com profissionais renomados assegurando que os clientes obtenham os melhores resultados possíveis para seus projetos.

Atuamos em áreas onde temos expertise no segmento, com excelência em design, pleno conhecimento das necessidades do cliente e sensibilidade para prazos e custos.

Temos uma extensa rede de empresas parceiras de confiança especializadas em uma ampla gama de serviços.