O Escritório Alice Martins Flávio Butti é especializado em Arquitetura e Design de Interiores comerciais e residenciais.

Desde 1988, quando se formaram em Arquitetura pela FAUUSP, Alice, Flávio e equipe projetam e executam espaços visando funcionalidade, conforto e estilo, produzindo ambientes contemporâneos onde o foco é a personalização e o atendimento ao cliente. O escritório procura agir de forma sustentável em relação ao meio ambiente, e conta com uma equipe de profissionais treinados para garantir qualidade máxima em seus projetos e administração de obras. Vencedores do Prêmio Internacional “Design Is!” Shaw Contract Group pelo reconhecimento do "mais alto calibre de trabalho e design que é conquistado através de processos e desafios únicos", muitos projetos desenvolvidos e executados por Alice Martins e Flávio Butti foram publicados em jornais e revistas nacionais e internacionais, tais como: Casa Cláudia, Casa e Jardim, Arquitetura e Construção, Brava Casa (Itália), Viver Bem, Cláudia, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, entre outros.