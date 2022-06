A BRAUN

Para personalizar os ambientes e proporcionar conforto, praticidade e beleza no dia-adia de nossos clientes, surgiu a Braun Móveis no ano 2000. Com alto padrão de qualidade e projetos desenvolvidos sob medida para sua casa, empresa ou escritório, a Braun possui soluções completas em decoração.

Com uma equipe altamente capacitada, a Braun desenvolve além de móveis o projeto de decoração, executa o mesmo, realiza as obras necessárias para perfeita instalação de todas as peças (pintura, hidráulica, elétrica), monta os móveis e deixa sua casa como você sempre sonhou.

“Nosso conceito envolve conforto, estética e bem-estar, onde cada peça é desenhada, recortada e montada com toda dedicação. Nosso diferencial, além do atendimento, é a aplicação de um design moderno, de ponta, com a alta tecnologia, desde um puxador até o tipo de vidro utilizado” – Luciano Braun

GARANTIA BRAUN

A satisfação do cliente Braun é a certeza de mais um sonho realizado! Ao produzir os ambientes utilizamos materiais resistentes, com excelente acabamento e com os mais modernos acessórios e sistemas de montagem. Produzimos móveis em diversos materiais especialmente em MDF com revestimento em melamina (resina impregnada com película decorativa nas cores da madeira natural) o que resulta em uma superfície totalmente fechada, isenta de poros, dura e resistente ao desgaste superficial.

Dobradiças reforçadas para abrir suavemente qualquer porta, corrediças telescópicas que abrem completamente as gavetas em toda sua profundidade, articuladores que permitem fácil abertura de portas basculantes. Além de acessórios de excelente qualidade para as mais variadas aplicações em todos ambientes.

UM ESPAÇO PARA CHAMAR DE MEU

Dedicamos nossa atenção e criatividade para conhecer seu estilo de vida e seus sonhos, transformando-os em realidade. Com atendimento personalizado, nossa equipe apresentará a melhor solução em projeto, com conforto, design moderno e exclusividade tornando assim cada ambiente único. É preciso que você tenha um espaço para chamar de seu, que lhe dê prazer. E este espaço, seja seu escritório, sua casa de campo ou apartamento, tem que ter a sua cara.

“Na Braun antes de apresentar um projeto pensamos na beleza, no conforto e nas funcionalidades de cada peça, de cada ambiente produzido. Pensamos no dia-a-dia de uma casa, de um escritório. No dia-a-dia de uma cozinha, de uma sala, um quarto, no que poderia ser um simples toalete. É importante que você tenha prazer em desfrutar dos seus espaços. Que você esteja em harmonia com eles.” – Luciano Braun