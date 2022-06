Com mais de 38 anos de profissão, Reinaldo Jacon conquistou reconhecimento e destaque, através de sua competência e profissionalismo. É formado pela PUC Campinas, onde sua filha, Laíz Jacon, também se formou em Arquitetura e Urbanismo. Hoje, Reinaldo conta com a colaboração da filha nos projetos, dando espaço para o desenvolvimento de projeto de interiores e também decoração, complementando o projeto arquitetônico.

Independentemente do segmento, a concepção e elaboração de projetos são feitas visando sempre as necessidades e desejos de cada cliente, resultando em conforto, beleza e funcionalidade. O escritório também oferece o serviço de administração e acompanhamento da obra, facilitando a construção do projeto com fidelidade nos detalhes.