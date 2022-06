Isabela Gabarra é arquiteta e urbanista, graduada em 2009, pela PUC-MG. Luana Vaz é arquiteta e urbanista, graduada em 2010, pela Universidade FUMEC e pós-graduada em Gestão de Projetos pelo Ietec, em 2013.

Após adquirirem experiência e conhecimento trabalhando com profissionais conceituados na área de Arquitetura e Design de Interiores em Belo Horizonte, decidiram, juntas, a criar o escritório Amis Arquitetura & Design, em 2013.

O escritório atua no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores, residenciais e comerciais. Buscam estar sempre atualizadas com as tendências e novidades na arquitetura para melhor atender os clientes, tendo em mente a criatividade, praticidade, funcionalidade e estética dos projetos.