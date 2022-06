Andréa Ker Bacha formou-se em arquitetura de interiores pela fuma, em 1992, quando fundou o escritório. Ao longo desse período, desenvolveu know how para a apresentação dos projetos, com um cuidado desde o início de sua concepção até o detalhamento final. O objetivo é evitar dúvidas e otimizar todo o processo, facilitando a visualização deste, tanto pelos clientes quanto pelas empresas que executam. Seu estilo clean-contemporâneo é pontuado por lembranças da infância na fazenda e a influência de viagens ao exterior que faz anualmente para obter novos conhecimentos. Seus projetos causam impacto pela harmonia entre elementos, como o rústico e o moderno, o uso de texturas, iluminação e tecnologia. O resultado são ambientes funcionais, aconchegantes, elegantes e que têm a cara do cliente, como faz questão de ressaltar. Com vários prêmios conquistados, Andréa Ker Bacha também transita pelo mundo das publicações, com trabalhos expostos em revistas e livros especializados em decoração, paixão, dedicação e sensibilidade resumem a alquimia que se vê nos espaços criados pela profissional.