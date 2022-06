Paschoal Bordignon é Arquiteto e Urbanista, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo) em 2007, e paisagista por paixão. Sua primeira experiência tendo a natureza como objeto de trabalho foi ainda durante a faculdade, quando estagiou com a produção de mudas para recuperação de áreas de cerrado.

A partir daí a paixão pelo paisagismo falou mais alto, e o profissional adquiriu experiência trabalhando com paisagistas renomados do mercado, onde pôde aprimorar seus conhecimentos e ampliar sua rede de atuação. Em 2011 abriu seu escritório e hoje desenvolve projetos residenciais, comerciais, em loteamentos, vias, praças e varandas, integrando homem, arquitetura e natureza em um único espaço. Seu trabalho é pautado pelo comprometimento com o cliente e com suas necessidades, respeitando prazos, e buscando sempre garantir a melhor entrega a partir do perfil de cada projeto. A experiência profissional acumulada em todas as áreas do paisagismo, desde a concepção inicial do projeto, passando pela produção de mudas, pelo desenvolvimento de projetos de plantio, pela sua execução e manutenção garantem um acompanhamento qualificado de todas as etapas do trabalho. O resultado final pode se visto nas próximas páginas, em projetos que valorizam a natureza e que enchem de vida os espaços urbanos.