Especializado em projetos e execução de obras, o escritório André Paoliello Paisagistas Associados possui mais de dez anos de mercado e atua nas áreas residencial, comercial, industrial e urbanística.

O escritório conta com uma equipe multidisciplinar de paisagistas, arquitetos, biólogos e agrônomos que busca um paisagismo que agregue valor estético aos projetos arquitetônicos, procurando sempre soluções inovadoras. O foco está na preservação do meio ambiente e na baixa manutenção, gerando assim obras com custos competitivos sem perder a principal preocupação: a beleza estética.

“Todo projeto paisagístico pecisa estar inserido ao meio ambiente em que se encontra e dialogar o melhor possível com a arquitetura”, define André Paoliello.

Além da equipe, APPA atua em conjunto com os renomados arquitetos, incorporadoras e construtoras do país e, além de atuar no Estado de São Paulo, já realizou projetos no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. Internacionalmente, desenvolveu trabalhos com escritórios de arquitetura do México e Uruguai.

André Paoliello Paisagistas Associados é membro da ASLA (American Society of Landscape Architects) e da ANP (Associação Nacional de Paisagistas).