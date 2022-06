O Grupo AM Design, como ficou conhecido a partir de 2015, é formado por duas empresas, AM Design Arquitetura e Interiores e AM Design Empreiteira. Sua primeira empresa atua no mercado da construção civil e decoração de interiores desde 2012, realizando diversos projetos de interiores e reformas residenciais, comerciais e industriais.

No ano de 2012 foi desenvolvida apenas para atender à demanda de projeto de interiores, e prestar consultoria na área. Ao passo que os sócios da empresa se aperfeiçoavam e estudavam, entendeu se que em parceria com outros profissionais de arquitetura poderiam suprir maiores demandas também na área de arquitetura, criada em 2013, agora elaborando projetos, acompanhando obras e formando equipes de execução de obra (mão de obra), ainda voltado para etapa final de uma construção. No ano de 2015, através de algumas análises financeiras e logísticas, com foco agora na etapa inicial de uma construção e permanecendo no mercado das reformas, foi criada a segunda empresa do Grupo, AM Design Empreiteira, formada pelos seus próprios colaboradores e desenvolvida com foco em grandes construções tanto para o cliente final, como para grandes construtoras. Tendo agora como objetivo atingir todas as etapas e clientes da construção civil, foi aberto no ano de 2016 através de parceria com profissionais da área o setor de Engenharia civil.

A AM DESIGN conta com uma ótima equipe de profissionais especializados que são constantemente treinados e atuam no mercado a mais de 15 anos como mestre de obras, pedreiros, pintores, gesseiros, encanadores, eletricistas, ajudantes, faxineiros, arquitetos, engenheiros e designer de interiores.

Oferecemos serviços diferenciados, através de profissionais experientes e que para sua segurança trabalham devidamente uniformizados. Todos nossos serviços são realizados com excelência na qualidade evitando o retrabalho.

Contamos ainda com algumas parcerias no ramo da construção civil, garantindo assim confiabilidade, agilidade, qualidade nos serviços prestados e a melhor relação custo x benefício para nossos clientes.

Nosso objetivo é prestar os serviços de maneira a atender as necessidades de nossos clientes buscando uma avaliação previa da obra, otimizando tarefas e reduzindo custos com qualidade, rapidez e responsabilidade, sendo pontual em nossos serviços e prazos.