A Arte em Cadeiras é uma movelaria especializada na fabricação de cadeiras de madeira, sempre por encomenda obedecendo a necessidade de cada decoração.

Trabalhamos em parceria com Arquitetos, Decoradores, Designers de produtos, e cliente final, adequando cada cadeira fabricada para compor na decoração e projeto de cada um.

Temos em linha mais de 90 cadeiras que vão do clássico ao moderno, e projetos especiais desenvolvendo produtos para designers e peças exclusivas.

A Arte em Cadeiras está no mercado há mais de 15 anos fabricando cadeiras de madeira no mais alto padrão de qualidade, com madeiras nacionais autorizadas pelo IBAMA ou com projetos especiais em madeira reflorestada como Teca, Eucalipto e outras.