O escritório Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores desenvolve projetos residenciais e comerciais, seja ele contemporâneo, rústico, clean ou com pegadas mais clássicas sempre respeitando a expectativa e as necessidades dos clientes. Buscamos sempre desenvolver projetos atemporais, valorizando o design, arte e princípios ecologicamente corretos proporcionando mais qualidade de vida aos usuários.

Fabio Pantaelão está à frente do escritório e atua na área de arquitetura e interiores desde 2007. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) busca estar sempre atualizado, participa de várias feiras, workshops e mostras no Brasil e no exterior. É o responsável pela parte de criação de todos os projetos do escritório e também está presente no acompanhamento da execução da obra, para que tudo saia conforme projetado.

O escritório tem projetos não só no Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro e em Goiás.