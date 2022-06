A C2N é uma empresa com atuação em diversos segmentos, como consultoria, projetos de arquitetura, levantamento. Sediada em Recife, atua em um mercado competitivo com eficiência e qualidade. Composta por uma dupla de profissionais altamente capacitadas, consegue garantir a qualidade e funcionalidade das tarefas a serem executadas através dos mais avançados recursos tecnológicos que envolvem softwares de ultima geração, obtendo uma visualização de todas as etapas do projeto.