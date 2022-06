ACESSE:

https:\\www.instagram.com\reidapedra

https:\\www.facebook.com\reidapedra

COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE GRANITOS E MÁRMORES, NACIONAIS E IMPORTADOS - SINTÉTICOS A BASE DE QUARTZO E PEDRAS DECORATIVAS EM GERAL.

CORTE E ACABAMENTOS ESPECIAIS EM PORCELANATOS.

PLACAS DE REVESTIMENTO TELADAS: De fácil aplicação e em diversos materiais como MÁRMORES / QUARTZITO BRANCO/AMARELO / ARDÓSIA FERRUGEM / PEDRA GOIÁS E ERETC.Extrema facilidade de colocação e proporciona qualidade e sofisticação ao ambiente.

O revestimento ideal de áreas internas e externas como detalhes em escadas, revestimento de paredes de lavabos, áreas externas como muros e fachada, pilares de divisão de ambientes, usado tanto em ambientes comerciais e residenciais. FAÇA SUA CONSULTA.

BANCADAS COM CUBA EM PEDRA: Confeccionada em diversos materiais e seguindo a modernidade de detalhes, são feitas com detalhes específicos para cada ambiente, VÁLVULA OCULTA, FUNDO FALSO E ETC.

BANCADAS EM PORCELANTO: Confeccionada sob medida e material do cliente - prestação de serviço.

NICHOS: Fabricado em MÁRMORE / GRANITO / PORCELANATO E EM MATERIAIS SINTÉTICOS, sob medidas e na necessidade de cada ambiente.

NOSSOS TRABALHOS NA REDE SOCIAL



REALIZAMOS SERVIÇOS DE CORTE, BENEFICIAMENTO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS E ETC.

PLANEJAMENTO E MODULAÇÃO DE PISOS PAGINADOS, LINHA DE PISOS PADRONIZADOS, BANCADAS, SOLEIRAS E ETC, PRODUZIMOS SOB PROJETOS EXCLUSIVOS.

EXECUTAMOS TODO MATERIAL EM GRANITO E MÁRMORE PARA SEU PROJETO PERSONALIZADO COM OS DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUA OBRA SEJAM EM MATERIAIS NACIONAIS E/OU IMPORTADOS

FAÇA COM BOM GOSTO UTILIZANDO NOSSOS SERVIÇOS COM EXTREMA QUALIDADE PARA SUA OBRA.

CONTATO: reidapedraltda@yahoo.com.br OU contato@reidapedra.com