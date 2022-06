O escritório de arquitetura WTstudio teve seu início em julho de 2013, quando os arquitetos Fernando Tinoco e Larissa Weffort, ambos formados em 2005, uniram seus escritórios individuais. Desde o início desta união, a constante busca pela excelência e inovação, resultado de um alto nível de detalhamento nos seus projetos, juntamente com a experiência profissional dos arquitetos, trouxeram excelentes resultados aos projetos elaborados pela dupla. A equipe, hoje com 4 arquitetos, conta com um escritório sede em Londrina, no Paraná, que configura a maior parte da sua produção. Recentemente, a cidade de Cascavel (PR) recebe também novo escritório para suprir a alta demanda da região Oeste do Paraná.