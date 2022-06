A JLR ILUMINAÇÃO está convicta de que o sucesso de uma empresa deriva da sua capacidade de ouvir os seus clientes e adaptar-se com rapidez a evolução inevitável das suas necessidades em motiavar os nossos colaboradores atraves de uma visão de negocio e da sua valorização. Num mundo em que a maquina ocupa cada vez m,ais espaço no nosso quotidiano, não queremos esquecer que online ou offline, só podemos nos diferenciar dela pelo toque humano e a elevada personalização dos nossos produtos. Por essa razão, a tecnologia deve ser a mais avançada mas simplesmente como ferramenta que nos permite melhorar a nossa eficiência, oferecendo sempre produtos de alta qualidade e com preços competitivos.