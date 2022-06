A FERRARO

CONTAINER HABITAT existe formalmente desde 2009 e atua desde 2007 no mercado de arquitetura em containers.

Pioneira no Brasil neste sistema construtivo, coleciona projetos em vários estados do Brasil como Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

É uma equipe formada por arquitetos, engenheiros, designers, publicitários, além dos montadores e equipe técnica.

Livia Ferraro, fundadora da empresa, é arquiteta formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e teve seu projeto de conclusão de curso selecionado para o ‘Prêmio Nacional Ópera Prima’. Foi a partir deste concurso e da posterior exposição em uma Mostra de Arquitetura com o primeiro protótipo que a empresa iniciou seus trabalhos formalmente. Hoje, 6 anos após, a FERRARO consolida-se no mercado com uma proposta de arquitetura modular, arrojada e criativa, à partir destes containers reutilizados.

A empresa trabalha com projetos padrão, similar à venda de um automóvel, ou personalizados, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Nos projetos padrão é comercializada a casa pronta, entregue no terreno do cliente já montada e até mesmo decorada, necessitando apenas ser ‘plugada’ à infraestrutura básica do terreno. Como na venda de um veículo, o cliente pode definir a cor, opcionais como painéis fotovoltaicos, rede de esgoto ecológico, brises soleil externos, customizando sua casa como preferir. Recebem-na juntamente com um ‘Manual do Proprietário’ que descreve todo o projeto, instalações, formas de limpeza e manutenção.

Nos projetos personalizados o cliente monta a Casa-Container da forma que preferir, acoplando módulos de modo a construir a habitação que melhor se encaixa nas suas preferências e necessidades. Uma forma de construção bastante utilizada nesta modalidade é a mescla de containers com outros materiais como alvenaria, madeira de demolição, tijolos comuns e ecológicos, decks, vidros e pergolados.

O compromisso da FERRARO CONTAINER HABITAT é ser referência em criatividade, eficiência, reciclagem e compromisso social, buscando sempre uma arquitetura de baixo impacto ambiental que respeite o meio ambiente em que se insere, valorize mão de obra local e a identidade da população, reduza desperdícios, direcione os resíduos e contribua positivamente para o cenário urbano.