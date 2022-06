À frente do escritório Da.Hora Arquitetura, Bianca da Hora atua no mercado de arquitetura e decoração há 12 anos, conquistando clientes no Rio e em São Paulo. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e com o curso de Lighting Design da Parsons School of Design, em Nova York, na bagagem, a arquiteta oferece um atendimento de primeira linha aos seus clientes, com atenção aos detalhes, eficiência e funcionalidade em projetos residenciais e comerciais.

Em 2011, Bianca da Hora deu início à sua empreitada no segmento hoteleiro e, desde então, seu nome tem se tornado constante quando se trata de reforma e decoração de hotéis: em menos de cinco anos, foram 32 projetos – o que dá uma média de 5 mil quartos e 160mil metros quadrados. Os números impressionantes colocam o Da.Hora Arquitetura – com cerca de 20 funcionários do escritório às obras - entre os principais desse segmento.