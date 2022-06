ARQUITETURA

Arte de projetar e organizar espaços internos e externos de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade.

ANDREA NYGAARD | ANDREA SIMAS

Formadas em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, em 1997 e 2001, ambas possuem vasta experiência na área de Arquitetura e Interiores.

2NSarq

Aliando os conceitos de arquitetura com as novidades do mercado, o escritório tem como objetivo principal a satisfação dos seus clientes.