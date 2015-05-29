Ваш браузер устарел.

Para garantir a melhor experiência em nossa plataforma, por favor faça o download de outros navegadores gratuitamente. Basta clicar no ícone!

Espaços
Profissionais
Revista
DIY
Torne-se um profissional
Premium
Logout
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Arquitetos em Barueri
Visão geral 8Projetos (8) 2Livros de ideias (2)
Avaliações (3)
edit edit in admin Solicitar avaliação Novo projeto
Solicitar avaliação Editar perfil

Projetos

Novo projeto
  • Seja Premium
    • Apartamento Alphaville, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Cozinhas ecléticas Cerâmica Bege
    Apartamento Alphaville, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras CozinhaArmários e estantes MDF Bege
    Apartamento Alphaville, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Cozinhas clássicas Granito Bege
    +6
    Apartamento Alphaville
    Varanda integrando estar e espaço gourmet - Residencia Barueri -SP, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Madeira Castanho
    Varanda integrando estar e espaço gourmet - Residencia Barueri -SP, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Fibra natural Amarelo
    Varanda integrando estar e espaço gourmet - Residencia Barueri -SP, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
    +6
    Varanda integrando estar e espaço gourmet - Residencia Barueri -SP
    Residência Parque das Artes / Embú, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Corredor, vestíbulo e escadasEscadas
    Residência Parque das Artes / Embú, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Casas rústicas
    Residência Parque das Artes / Embú, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Casas rústicas
    +1
    Residência Parque das Artes / Embú
    Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Jardins tropicais
    Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Varandas, alpendres e terraços tropicais
    Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Varandas, alpendres e terraços tropicais
    +5
    Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis
    Retrofit apartamento em Riviera, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
    Retrofit apartamento em Riviera, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
    Retrofit apartamento em Riviera, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
    +27
    Retrofit apartamento em Riviera
    Residência Granja Vianna, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Casas modernas
    Residência Granja Vianna, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Banheiros modernos
    Residência Granja Vianna, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Casas modernas
    +1
    Residência Granja Vianna
    Mostrar todos os 8 projetos

    ARQUITETA E URBANISTA FLÁVIA BRANDÃO ATUA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  NA ÁREA CORPORATIVA, RESIDENCIAL, DESIGN DE INTERIORES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS A MAIS DE 30 ANOS.

    INICIOU CARREIRA TRABALHANDO EM CONSTRUTORA COM FOCO EM EDIFICIOS RESIDENCIAIS E POSTERIORMENTE DESENVOLVENDO PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE POSTOS DE SERVIÇO DA REDE PETROLEO IPIRANGA. DESDE 1990 ATUA COMO AUTONOMA. 

    CONCILIAR FORMA, FUNÇÃO E SUSTENTABILIDADE ÀS CARACTERISTICAS, PERSONALIDADE  E NECESSIDADE DE CADA CLIENTE É O OBJETIVO MAIOR DESTE ESCRITÓRIO. TRABALHAMOS COM SONHOS E QUEREMOS FAZER PARTE DESTA REALIZAÇÃO. 

    A HABILIDADE DE SE RELACIONAR COM AS EQUIPES DE OBRA E EXPERIENCIA DE 30 ANOS FAZEM A DIFERENÇA  NOS RESULTADOS  E NO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DE NOSSO CLIENTE.

    Serviços
    Projetos arquitetonicos e interiores. Projeto luminotécnico. Projeto de reforma. Administração de obras
    Áreas servidas
    Barueri, Cotia – Granja Viana, e São Paulo – Sp
    Prêmios
    • CAD – Clube Alpha Decor – premição da 3ª edição do programa
    • CAD – Clube Alpha Decor – premiação da 4ª edição do programa
    • Indicação ao premio DECORAR – profissional do ano da 5ª, 6ª e 7ª edição.
    Endereço
    Rua Manila,135
    06648-090 Barueri
    Brasil
    +55-11996142922 www.flarqui.wordpress.com

    Avaliações

    AH Marcenaria - Moveis Planejados Jandira
    há 4 meses
    Israel Nunes da Silva
    Top
    há 5 meses
    DOUGLAS WAISMANN
    Profissional competente e atualizada
    há cerca de 4 anos
    Mostrar todas as 3 avaliações
      Add SEO element