ARQUITETA E URBANISTA FLÁVIA BRANDÃO ATUA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA CORPORATIVA, RESIDENCIAL, DESIGN DE INTERIORES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS A MAIS DE 30 ANOS.
INICIOU CARREIRA TRABALHANDO EM CONSTRUTORA COM FOCO EM EDIFICIOS RESIDENCIAIS E POSTERIORMENTE DESENVOLVENDO PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE POSTOS DE SERVIÇO DA REDE PETROLEO IPIRANGA. DESDE 1990 ATUA COMO AUTONOMA.
CONCILIAR FORMA, FUNÇÃO E SUSTENTABILIDADE ÀS CARACTERISTICAS, PERSONALIDADE E NECESSIDADE DE CADA CLIENTE É O OBJETIVO MAIOR DESTE ESCRITÓRIO. TRABALHAMOS COM SONHOS E QUEREMOS FAZER PARTE DESTA REALIZAÇÃO.
A HABILIDADE DE SE RELACIONAR COM AS EQUIPES DE OBRA E EXPERIENCIA DE 30 ANOS FAZEM A DIFERENÇA NOS RESULTADOS E NO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DE NOSSO CLIENTE.
- Serviços
- Projetos arquitetonicos e interiores. Projeto luminotécnico. Projeto de reforma. Administração de obras
- Áreas servidas
- Barueri, Cotia – Granja Viana, e São Paulo – Sp
- Prêmios
- CAD – Clube Alpha Decor – premição da 3ª edição do programa
- CAD – Clube Alpha Decor – premiação da 4ª edição do programa
- Indicação ao premio DECORAR – profissional do ano da 5ª, 6ª e 7ª edição.
- Endereço
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Rua Manila,135
06648-090 Barueri
Brasil
+55-11996142922 www.flarqui.wordpress.com