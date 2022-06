ARQUITETA E URBANISTA FLÁVIA BRANDÃO ATUA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA CORPORATIVA, RESIDENCIAL, DESIGN DE INTERIORES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS A MAIS DE 30 ANOS.

INICIOU CARREIRA TRABALHANDO EM CONSTRUTORA COM FOCO EM EDIFICIOS RESIDENCIAIS E POSTERIORMENTE DESENVOLVENDO PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE POSTOS DE SERVIÇO DA REDE PETROLEO IPIRANGA. DESDE 1990 ATUA COMO AUTONOMA.

CONCILIAR FORMA, FUNÇÃO E SUSTENTABILIDADE ÀS CARACTERISTICAS, PERSONALIDADE E NECESSIDADE DE CADA CLIENTE É O OBJETIVO MAIOR DESTE ESCRITÓRIO. TRABALHAMOS COM SONHOS E QUEREMOS FAZER PARTE DESTA REALIZAÇÃO.

A HABILIDADE DE SE RELACIONAR COM AS EQUIPES DE OBRA E EXPERIENCIA DE 30 ANOS FAZEM A DIFERENÇA NOS RESULTADOS E NO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DE NOSSO CLIENTE.