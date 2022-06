O arquiteto Flavio Vila Nova trabalha há mais de 15 anos com projetos residenciais e comerciais e também com projetos e regulamentação de empresas. Já teve projetos publicados em grandes revistas de arquitetura e decoração, como Casa e Jardim, DCasa, Casa e Construção e caderno Casa do Estadão. Colaborador de diversas empresas, como Elenco, Sadia/ BRF e Bunge, atua no interior de São Paulo, na região de Tatuí.