O escritório TANIA BERTOLUCCI DE SOUZA | arquitetos associados , formado pelas arquitetas Tania Bertolucci de Souza e Carolina Schrage Nuernberg ambas formadas pela FAU-UFRGS, completa 35 anos em 2015. Recebeu o prêmio de Melhor Ambiente Dormitórios e Closets na Mostra Casa & Cia, e está entre os arquitetos 5 estrelas ELITE DESIGN. Com destaque entre os trabalhos finalizados recentemente estão a nova sede escritório Walor no condomínio Platinum Tower com cerca de 500m2, a implantação dos escritórios TERRA LÍNGUA em São Paulo e nova sede em Porto Alegre, a reformulação interna das unidades Rio Branco e Carlos Gomes UNI YOGA e a nova formatação da farmácia Dermogral - Florêncio Ygartua.

Participou de diversas mostras, tais como, 6 edições de Casa&Cia (2001, 2002, 2004, 2005, 2007 e 2011), CASA COR 2014, Estar.com e Mostra Fotográfica Iguatemi. Seus trabalhos estão presentes em várias publicações regionais (Elite Design 2006 , 2007, 2008 e 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; Atuar, Casa e Cia, Estar, etc.) e nacionais (Casa Claudia, Arquitetura e Construção, KAZA “Quem é Quem” 2009 etc.).

Tem trabalhos em arquitetura de interiores comercial, corporativa e residencial para clientes de dentro e fora do Estado. Entre outros trabalhos, concluiu a ambientação de um apartamento em Florianópolis (SC) e recentemente enfrentou o mesmo desafio em uma residência na Alemanha.

Atualmente a equipe é formada pela também arquiteta Caroline Cancaro ( formada pela FAU- UFRGS) e pela acadêmica Lucia Reverdito ( FAU- UFRGS).