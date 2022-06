O jovem arquiteto e designer brasileiro Hugo Sigaud conta com studio desde 2012, onde assina peças de design autoral em parceria com grandes empresas e projetos de arquitetura e interiores. Com produção a todo vapor, o paulistano une o melhor dos dois mundos em peças funcionais, inteligentes e estimulantes. Hugo explora diferentes materiais e conhece as etapas da linha de produção, o que o ajuda a viabilizar suas ideias de maneira eficiente e expressar sua personalidade em cada criação.