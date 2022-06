A br3 arquitetos alia a prática responsável da profissão, a contínua pesquisa acadêmica e a exploração das evoluções e mudanças da vida contemporânea no desenvolvimento de seus projetos.Compreendemos o desafio do projeto de arquitetura como reflexo dos processos de reconhecimento das condicionantes do local, adequação as necessidades do cliente, tecnologias disponíveis e viabilidade econômica.

Fazer desse desafio uma oportunidade de refletir sobre os espaços da cidade e qualificar a vida dos usuários é a nossa meta.