Claudia Naressi, Arquiteta e Urbanista, atuante no mercado de Arquitetura e Design de Interiores há 11 anos, com experiências anteriores em escritórios de Engenharia e Arquitetura, ampliando os conhecimentos, antes de ingressar em carreira solo, como autônoma em seu próprio escritório.

Com experiência nos segmentos de Arquitetura Comercial, Residencial e Coorporativa, desenvolvendo projetos inovadores, contemplando a Originalidade aliada a funcionalidade, como maior característica.

Na Arquitetura Residencial, os projetos tem como foco a Qualidade de Vida e Bem-Estar dos moradores, atendendo as necessidades específicas de cada cliente, visando o melhor custo/benefício, adequando-se a cada estilo de vida.

Com

trabalhos executados em toda Grande São Paulo e Interior, desenvolvendo projetos de apartamentos e casas completos, aliados a execução com equipes especializadas para cada etapa da obra.

Na Arquitetura Comercial e Corporativa, os projetos tem como foco trazer Soluções Diferenciadas a cada tipo de negócio, buscando aumentar a rentabilidade e visibilidade do cliente no mercado, visando o melhor custo/benefício, com a agilidade que o mercado comercial exige. Com trabalhos executados em toda Grande São Paulo e Interior, e em outras cidades, como: Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Fortaleza, etc; sendo especializada em desenvolvimento e aprovação de Projetos de Lojas de Shopping e Franquias, aliados a execução e gerenciamento com equipes especializadas para cada etapa da obra.