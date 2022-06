A Lurca Azulejos foi criada com o intuito de oferecer uma opção diferente para quem procura decorar com azulejos.

Criamos peças inspiradas na tradicional azulejaria brasileira, com desenhos geométricos que a princípio podem parecer simples, mas montados se transformam em lindos painéis. O nosso processo de fabricação é através da serigrafia, cada peça é estampada com uma tinta adequada e depois queimada a 950 graus, resultando em um produto durável e de baixa manutenção. Trabalhamos com diversos modelos e cores, esperamos que gostem!

Bruna Albuquerque e Equipe Lurca