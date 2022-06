Autonomo. • Especialista em Segurança do Trabalho • Graduado em Arquitetura e Urbanismo, UNISUL, 2006. • Especialista em Design, Valência - Espanha, 1998. • Especialista em Design, PUCRS, 1994. • Especialista em Product Placement, PUCRS, 1995. • Especialista em Product Placement, Anhembi, São Paulo, 1995. • Especialista em Product Placement, Valencia - Espanha, 1994. • Especialista em Marketing, PUCRS, 1994. • Especialista em Design, Sassuolo - Itália, 1993. • Especialista em Marketing, São Paulo, 1989. • Especialista em Product Placement, Anhembi - São Paulo, 1989. • Pós-graduado em Artes, UNESC, 1988. • Licenciado em Educação Artística, UNESC, 1987. • Graduado em Artes Plásticas, UNESC, 1986. • Curso de Fotógrafo Amador - PUCRS, 1979. Línguas estrangeiras • Inglês – Básico • Espanhol – Básico • Italiano – Básico Informática Internet, Photoshop, Corel Draw, Pacote Office. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina - ESUCRI - Escola Superior de Criciúma - Professor acadêmico - 2004 - Atual Justiça do RS e de SC - Perito Judicial - 2005 - Atual SENAI - Sistema FIESC – Criciúma/SC Período: 07/2013 – Atual Cargo: Professor Responsabilidades: • Ministrar treinamentos voltados à construção civil e design. Profissional autônomo - Arquiteto Urbanista & Designer Período: 1974 – Atual - Responsabilidades: • Facilitador; • Projetar arquiteturas comerciais; • Projetar arquiteturas industriais; • Projetar arquiteturas residenciais; • Projetar alterações nas alvenarias; • Supervisionar as ditas alterações; • Responsável por projetar e supervisionar a execução dos projetos de mobiliário; • Supervisionar o canteiro de obras; • Coordenar a equipe de colaboradores (desenhistas/projetistas, marceneiros, pedreiros, carpinteiros, mestres de obra, engenheiros, gesseiros, eletricistas, encanadores, pintores, etc); • Ministrar palestras quando solicitadas; • Orientar, coordenar e supervisionar as tarefas projetadas de exteriores, interiores, comerciais, industriais e residenciais. Exponencial – Criciúma/SC Período: 1985 - Atual Cargo: Consultor Responsabilidades: • Projetar arquiteturas comerciais; • Projetar arquiteturas industriais; • Projetar arquiteturas residenciais; • Projetar alterações nas alvenarias; • Supervisionar as ditas alterações; • Responsável por projetar e supervisionar a execução dos projetos de mobiliário; • Coordenar toda a equipe de colaboradores (Desenhistas/projetistas, marceneiros, pedreiros, carpinteiros, mestres de obra, engenheiros, gesseiros, eletricistas, encanadores, pintores, etc); • Ministrar palestras quando solicitadas; • Projetar, orientar, coordenar e supervisionar todas as tarefas projetadas de exteriores, interiores, comerciais, industriais e residenciais; • Responsável pelo projeto e execução da Ravellon, Signus, San Raphael, Extasy e Via Fratelli, entre outras obras e decorações públicas e privadas. Construtora MCMV - CEF – Criciúma/SC Período: 2009 a 2011 Cargo: Proprietário Responsabilidades: • Projetar arquiteturas comerciais; • Projetar arquiteturas industriais; • Projetar arquiteturas residenciais; • Projetar alterações nas alvenarias; • Supervisionar essas alterações; • Executar os projetos arquitetônicos; • Coordenar toda a equipe de colaboradores (Desenhistas/projetistas, pedreiros, carpinteiros, mestres de obra, engenheiros, gesseiros, eletricistas, encanadores, pintores, etc); • Orientar, coordenar e supervisionar todas as tarefas projetadas de exteriores, interiores, comerciais, industriais e residenciais. Eliane Revestimentos Cerâmicos – Criciúma/SC Período: 2000 a 2001 Cargo: Consultor de Product Placement .....entre outras !