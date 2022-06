Fundado em 2005 pelos arquitetos Gustavo Jacob, Rafael Assiz e Felipe Annunziato, todos formados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o escritório JAA arquitetos obteve destaques em diversos concursos públicos de arquitetura desde seu início. Entre as premiações de maior evidência, aJAA arquitetos conquistou a 2ª colocação no concurso para o Centro Judiciário de Curitiba, PR (2006); menção honrosa para a sede da Carris Porto-alegrense, RS (2006) e a menção honrosa para o Complexo de Teatros de Natal, RN (2005).

Em 2007, foi o ano de início de desenvolvimento do primeiro projeto residencial de grande porte: o Edifício Reserva da Mata, localizado na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, com 34.000 m² de área construída. A proposta diferenciada e inteligente resultou em sucesso de vendas, em janeiro de 2008, que abriu as portas para diversas parcerias com empresas renomadas do mercado imobiliário, como Bko, SOBLOCO, Tenda, Cyrela entre outras. Desde então, a JAA arquitetos destaca-se no mercado pelas soluções inteligentes e customizadas para cada projeto, de acordo com a necessidade do cliente, e pelo atendimento diferenciado e pessoal dada a cada desenvolvimento. A atuação do escritório consiste em elaboração de projetos, de edifícios residenciais, comerciais e corporativos, institucionais, retrofit, assim como residências unifamiliares e reformas.