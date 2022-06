Possuimais de 150 PUBLIBAÇÕES EM REVISTAS ESPECIALIZADAS com destaque como uma das 10 GRANDES PAISAGISTAS DO BRASIL, pela revista Natureza. Engajada em projetos sociais pertinentes e preocupada com a sustentabilidade de seus projetos, O escritório de Paisagismo Christiane Roncato conta com uma equipe dimensionada para atender desde grandes projetos de condomínios e shoppings como como Senpar, General Shopping do Brasil (Outlet Premium Salvador, Shopping Atibaia, etc), BRMalls, Terral Shoppings, Alphaville, Urbplan,Lopes Dias, até pequenas varandas residenciais, para estes projetos menores criamos um de nossos mais novos formatos: O Paisagismo Online, que atende o Brasil todo.