O estilo criativo, moderno e inovador da arquiteta Dalila Souza são os maiores diferenciais de seus projetos.

Formada pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Izabela Hendrix em 2011, cursos complementares na Escola de Design Parsons School NY e Escola de Belas Artes Guignar UEMG, trabalha com interiores desde 2009. Com experiência em respeitados escritórios de arquitetura em Belo Horizonte, seus projetos são sempre desenvolvidos buscando a melhor interpretação dos desejos dos clientes e funcionalidade dos ambientes.