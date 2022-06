Há mais de vinte anos no mercado desenvolvendo projetos residenciais, corporativos e de design de mobiliário o escritório Samaia Arquitetura+Design unindo as experiências das três sócias Heloisa Désirée Samaia, Maria Carolina P. Milliet Whitaker e Milena Grieco Yamaguti têm como missão entregar espaços harmônicos, funcionais e personalizados mantendo o diálogo aberto e permanente com o cliente para criar projetos que traduzam suas necessidades e desejos.O design de mobiliário completa os projetos incluindo peças únicas e exclusivas. Desenvolvendo também peças especiais para lojas e escritórios que sejam de fácil reprodução e custo controlado.