Emmília Dias Cardoso se formou em 1978 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e está no mercado desde 1980. Contratada da prefeitura do Rio de Janeiro com especialização em Paisagismo, foi diretora de planejamento do Parques e Jardins e também da Secretaria de Obras. Complementando seus estudos, Emmilia cursou a cadeira de “Interior Design for Professionals” do Instituto Marangoni, em Milão, referência internacional em estudos da moda e do design.