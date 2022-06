No mercado desde 1990, a Klee é uma das empresas pioneiras no comércio de luminárias diferenciadas no Sul do Brasil. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e importadas, como Ana Maia/Viver de Arte, Littman, Blumenox, Tyg, Bellax, Interlight, Mantra, Quarto Crescente, entre outras. Como destaque dos produtos oferecidos, possuímos parceria com diversas fábricas para a produção de luminárias customizadas, desenvolvendo peças totalmente personalizadas de acordo com o gosto e necessidade do cliente.

Elaboramos também exclusivos projetos luminotécnicos para residências, estabelecimentos comerciais e paisagismo, que contam com expertise e know-how de equipe multidisciplinar formada por arquitetos, eletricistas e designers. Nesses 25 anos de atuação, já foram mais de 2500 projetos executados em diversos estados do Brasil. Ressaltamos que atendemos a todos os estados brasileiros, consulte-nos e se surpreenda com a qualidade, excelência e eficácia de nossos serviços.