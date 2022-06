Arquiteta Débora Belli | Nascido na cidade de São Paulo

Formada em arquitetura e urbanismo em Dezembro de 2006.

Pós -graduada em Sistemas de Gestão em 2008

Suas atividades podem ser descritas de forma genérica como aquelas ligadas ao projeto em todas as suas fases ou etapas, contudo elas não se resumem ao projeto simplesmente, dentro dos limites estabelecidos pela legislação; há toda uma gama de atividades que constituem nosso trabalho que podem compreender os projetos de arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores e paisagismo, design de interiores, estudos de viabilidade técnico-financeiro, administração e gerenciamento de obras, fiscalização, acompanhamento e especificações.

“O projeto é a alma dos empreendimentos. Ele existe muito antes da obra edificada propriamente dita e deve traduzir a personalidade de seus usuários e serve para guiar todas as etapas da construção.”

Nossa equipe, tem como objetivo desenvolver seus projetos desde a sua concepção até sua execução, respeitando soluções sustentáveis, o meio ambiente e priorizando a realização do sonho e necessidade do cliente .

Inspirada no estilo contemporâneo, acompanha as tendências e necessidades da atualidade era pós-moderna, sem abrir mão do estilo clássico e do sofisticado, priorizamos a beleza, o conforto e a funcionalidade, entendendo que, valorizar espaços é uma questão de equilibrar suas proporções, suas funções e os desejos do cliente, traduzindo e transformando sonhos em realidade.