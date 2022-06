Formada em Arquitetura e Urbanismo (PUC-PR) e em Designer de Interiores (CepDap). Ainda universitária, obteve o 1º lugar em 2008 e em 2009 no concurso "Projeto de Interiores", com os temas de "Cafeteria Para Centro Educacional" e "Loja Conceito Para Empresa PDA Smartphones". Em 2010 se tornou sócia-proprietária do Duomo Arquitetura e Interiores. Em 2011 participou como expositora da "Morar Mais Paraná" e durante três anos consecutivos da mostra "Casa Cor Paraná". Em 2015 desenvolveu seu próprio empreendimento, o "Armstrong Arquitetura + Interiores", onde atua com criação de projetos arquitetônicos e de interiores. Tem como objetivo profissional, buscar soluções para a interface entre os espações e seus usuários, sempre aliando custo/benefício a funcionalidade, estética e particularidade de cada projeto.