Conceber soluções criativas e personalizadas: este é o princípio e a filosofia do nosso escritório de arquitetura. Estamos localizados no Rio de Janeiro, Casashopping, Barra da Tijuca. Desenvolvemos, desde 2002, projetos voltados para diversos segmentos de mercado, incorporando à criação de espaços funcionais a essência e necessidade de cada cliente. Elaborar construções e ambientes priorizando o conforto e o equilíbrio entre formas, texturas, cores e iluminação são o nosso dia-a-dia.

Somos um time de profissionais que trabalha para construir de forma integrada, utilizando a arte e a geometria como portadoras dos conceitos de nossos projetos. Acreditamos na inovação, no estudo e na paixão como matéria-prima para as nossas realizações. Hoje fazem parte do nosso portfólio coberturas e apartamentos à beira-mar, residências na serra, lojas, edifícios, reformas no Brasil e no exterior. escritórios. Também desenvolvemos projetos executivos especiais para grandes empreendimentos, como cinemas, shoppings e hotéis. Investimos constantemente em pesquisas, infraestrutura, treinamento e capacitação da nossa equipe para que possamos oferecer um trabalho único e diferenciado. Entendemos que o processo de criação vai muito além de traços e desenhos: envolve grandes sonhos e o futuro de quem nos procura.