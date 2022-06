Maria Magalhães é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Pauloem 2005, com mestrado em Desenho de Interiores pela Universitat Politecnica de Catalunyaem Barcelona 2007-2009.Colaborou como Arquiteta Gerente de Empreendimentos Comerciais Nacionais eInternacionais por cinco anos no Studio Arthur Casas em São Paulo e no desenvolvimento de hotéis e restaurantes com Sandra Tarruella e Isabel Lopez Vilalta durante os dois anos em Barcelona.Em 2014 Maria Magalhães inicia através do mmagalhães estúdio o desenvolvimento de forma autoral de projetos personalizados de arquitetura, interiores, desenho de mobiliário e decoração, atendendo clientes principalmente nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. O estúdio desenvolve soluções personalizadas e funcionais desde o conceito até os pequenos detalhes de um projeto por acreditar que fazem a diferença no conjunto. Simplicidade e conforto para o usuário são pontos importantes para a inspiração dos projetos, assim como o aproveitamento da luz natural, integração de espaços e o uso de materiais naturais como madeira, pedra, fibras naturais.