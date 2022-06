Desde 2007 a Folha Paisagismo cria, executa e mantém jardins exclusivos e diferenciados de acordo com o perfil e expectativa do cliente em diversas áreas como: Residências, Condomínios, Indústrias, Edifícios Institucionais, Áreas Públicas, Comércios e Stands. Conta com mão-de-obra especializada e acompanhamento técnico do projeto à execução.

Os Arquitetos Paisagistas Luiz Felipe e Luiz Gustavo, irmãos gêmeos nascidos na cidade de São Paulo - Brasil, formados arquitetos e urbanistas pela Fundação Armando Álvarez penteado – FAAP e paisagistas pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo – IBRAP, sempre demonstraram interesse e afinidade pela área de paisagismo, o que resultou em grandes aprendizados em botânica, dando-lhes uma carga de conhecimento ainda maior. Os profissionais estão sempre ligados às novidades do ramo, participando de cursos, palestras e workshops, para colocá-las em prática em seus projetos.