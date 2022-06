Vinícius Ismerim (Arquiteto, Unisantos, 2010 e pós-graduado na Mackenzie, 2013) e Marina Cruvinel (Unisanta, Design de Interiores, 2013 e Feng Shui, 2014 ) são profissionais jovens, curiosos e com interesses que se completam.

Arquitetura sustentada por conceitos estruturais e funcionais. Atenção também focada no "executar", perseguimos a mote de tornar o projeto mais acessível e viável, tanto financeira quanto tecnicamente.

Design baseado na ergonomia, qualidade, durabilidade e apelo estético. Atualizado com as tendências do mercado e com práticas simples, porém transformadoras ("Do it yourself").