Graduado em 1998, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Ritter dos Reis, Francisco Humberto Franck recebeu láurea acadêmica por ter alcançado a maior média global dentre todos os arquitetos formados até então nesta Instituição. Além disso, especializou-se em Arquitetura de Interiores pela UniRitter (1999) e obteve o título de Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005).

Atua na área de arquitetura há 17 anos em Porto Alegre - RS, região da Serra Gaúcha e litoral de Santa Catarina, dedicando-se principalmente a trabalhos de interiores residenciais e comerciais, além de arquitetura civil residencial.

Participou de importantes mostras de arquitetura do cenário nacional, tais como CasaCor RS e Casa&Cia, nos quais teve a oportunidade de apresentar a qualidade, requinte e sofisticação de sua criações. Muitos de seus projetos encontram-se publicados em revistas especializados. Além disso, publica seus trabalhos no livro EliteDesign, anuário que destaca projetos dos mais renomados profissionais do setor gaúcho de arquitetura de interiores. Atualmente, faz MBA em Gestão para Escritórios de Arquitetura pela Fundação Getulio Vargas.