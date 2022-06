Fundado em 2002 por Gustavo Costa e Gabriela Muller o atelier ATRIA é reconhecido por sua atividade em arquitetura, urbanismo, engenharia, gerenciamento da construção, design e pensamento estratégico.

No cerne de nosso trabalho há um profundo comprometimento em buscar soluções inovadoras de desenho, consonantes com o pensamento artístico, alinhadas aos conceitos de preservação ambiental e baseadas numa metodologia multidisciplinar de produção. Trabalhamos desta forma para viabilizar soluções de projeto sempre ambiciosas, sem deixar de oferecer habilidades capazes de garantir aos nossos clientes os melhores cenários de custo benefício. O atelier ATRIA foi objeto de premiação na Bienal de Arquitetura de Brasília (2005), na seleção “Profissional de Destaque” pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (2006), venceu e foi laureado em concursos nacionais e internacionais de arquitetura com a Embaixada do Kuwait em Brasília – 1º lugar (2014), o pavilhão do Brasil na Expo 2015 Milão – 2º lugar (2014) e a Base Antártica do Brasil – 3º lugar (2013).

No elenco de projetos recentemente concluídos pela ATRIA destaca-se ainda a sede da Agência Giacometti Comunicação em Brasília (2012), o auditório da empresa Advocacia Bettiol (2010), a nova sede da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (2009), a concepção de duas aclamadas exposições fotográficas – A Volta ao mundo em 80 fotos e Brasília Iluminada (2010), assim como uma ampla gama de projetos privados para apartamentos e casas. A ATRIA dedica-se igualmente à atividade de desenho gráfico, de mobiliário e de produtos, destacando-se a mesa de centro Tensegridade que conquistou medalha de prata no prêmio IDEA Brasil 2012. Para acomodar projetos realizados em todo o território nacional a ATRIA mantém duas sedes – em Brasília e São Paulo.