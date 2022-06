Fabio Gamboa Arquitetura

Somos uma empresa de Arquitetura com sede na cidade do Rio de janeiro e atendimento aos bairros: Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da tijuca e Jacarepagua. Com mais de 10 anos de experiência nos mercados de projeto e obra disponibilizamos uma carteira de serviços que pode ser montada de acordo com a necessidade do nosso cliente. Com expertise em arquitetura de interiores residencial, utilizamos toda paleta de cores, materiais, recursos e texturas, além de vasta carteira dos mais variados profissionais do mercado para atingirmos a meta principal que é a satisfação de nossos clientes.

Entendemos que esse processo foge da rotina diária de pessoas comuns e como forma de amenizar o impacto dessa empreitada nessa rotina, criamos a opção de pacotes independentes da seguinte forma:

Projeto de arquitetura - busca resolver questões de fluxo, funcionalidade e alinhamento da estética esperada com o ambiente construído. Nossos projetos são concebidos de forma exclusividade e personalizada, com o estilo dos nossos clientes, para nossos clientes .

Gerenciamento de Obra – Com criação de cronograma de obra, visitas e relatório fotográfico semanais, nossos clientes conseguem entender de maneira fácil e pratica o dia a dia da obra e podem tomas as decisões cabíveis nas diversas etapas da empreitada.

Administração de obra – Por ser um serviço mais complexo, seu cronograma também é mais detalhado, englobando todas as empresas e pessoas que terão alguma participação durante o processo. Além disso é criado um cronograma físico x econômico – na parte de planejamento e durante a obra o cronograma físico x financeiro. Com a contratação desse serviço nossos clientes tem definida a data de retorno real a casa, ja devidamente limpa e organizada, faltando apenas colocar as roupas no armário que ja estarão limpos.

Visitas técnicas – São visitas solicitadas esporadicamente, sempre pelo cliente, para sanar duvidas ou métodos construtivos a serem empregados.

Temos como nossa missão projetar ambientes mais criativos e aconchegantes para que nosso cliente e/ou usuário se sinta confortável e tenha a referencia afetiva desse espaço, como um porto seguro., o que se alinha totalmente com nossa visão. Para isso nossos valores de proximidade com cliente, personalização do espaço, performance, qualidade superior, comprometimento, responsabilidade, renovação, respeito, ética e transparência são inegociáveis.