Com uma carreira de quase 10 anos de mercado, a arquiteta Leila Dioniziostem guiado sua carreira buscando sempre imprimir em seus projetos arquitetônicos o sonho de cada um de seus clientes. Ambientes contemporâneos e aconchegantes são marcas do trabalho da arquiteta Leila Dionizios.

Sempre na busca do mix do clássico com o moderno, a profissional é adepta aos tons neutros com um toque ousado nas cores fortes em coordenados e adornos.Especialista em luminotécnica (projetos de iluminação), o consumo de energia consciente é prioridade em seu trabalho, através de projetos com sistemas integrados de automação. O contato com diferentes culturas através de viagens e pesquisas constantes trás a seus projetos de decoração de interiores as grandes inovações do mercado.