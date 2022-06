Com larga experiência nacional e internacional, a Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento, sediada na cidade de Vitória - ES, possui decadas de atuação em arquitetura e urbanismo. O seu escritório de Arquitetura e Planejamento já atendeu inúmeros clientes com projetos que aliam estética, funcionalidade e tecnologia construtiva. Desde projetos residênciais até projetos comerciais, residênciais multifamiliares, Institucionais e retrofits, o arquiteto Carlos Eduardo de Lacerda oferece as melhores soluções.

Com seus vários anos de experiência, o escritório do arquiteto Carlos Eduardo estabeleceu uma ampla rede de parcerias. Sendo assim, o escritório oferece um grande leque de serviços e especializações que inclue: projetos de arquitetura, urbanismo, retrofit, gerenciamento, compatibilização, design de interiores e projetos executivos. Todos feitos de maneira inovadora e conceitual.

O escritório do arquiteto Carlos Eduardo de Lacerda sabe da importância de um projeto de engenharia adequado para que o desenvolvimento da obra seja um sucesso. Um sistema estrutural correto e com engenharia complementar adequada é fundamental para que um projeto de arquitetura seja executado com qualidade e economia.

O conceito já é decidido no primeiro traço, assim como a tecnologia de engenharia ideal para a execução da obra. Desta forma o projeto é feito de forma racional e financeiramente equilibrada.

O escritório de arquitetura Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento se destaca por trabalhar sempre com a consciência e convicção de que o trabalho dos arquitetos deve ser feito de maneira que possam proporcionar conforto e qualidade de vida ao cliente.