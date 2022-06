Sediada na cidade de Cascavel, a Smolarek Arquitetura acumula experiência de mais de 40 anos, ao longo dos quais atuou na criação de projetos arquitetônicos e de Planos Diretores para diversos municípios paranaenses. A partir de 2010, com o retorno do arquiteto Caio Smolarek Dias ao Brasil, tem origem o Studio CSD, focado na criação e implementação de projetos arquitetônicos com design contemporâneo voltado para a sustentabilidade cultural, social e ambiental. Atualmente, o Studio CSD acumula milhares de metros quadrados de área construída, e milhões de metros quadrados de área projetada.O know how projetual do Studio CSD perpassa a diversidades de frentes de atuação da arquitetura e do urbanismo. A elaboração e execução de projetos, unidos às propostas de planos diretores integram a tradição do studio. Atualmente, o foco principal se divide em duas vertentes: a elaboração e execução de projetos em grande escala, voltados à sustentabilidade cultural, social e ambiental; e a elaboração e execução de projetos em escala reduzida, como residências e arquitetura de interiores.