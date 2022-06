Olavo Machado Neto é um designer que cria para marcas do Brasil e Exterior, com experiência internacional, tendo participado de mostras e feiras em todo o mundo e com trabalhos publicados nos principais veículos do setor.

CUCAMPRE é a marca criada por Olavo Machado Neto para sua produção privada. Nossos produtos apresentam inovações através de materiais e suas formas, trazendo sempre algo de novo para o consumidor do bom design.

O que significa CUCAMPRE? Adivinhe… Sabemos o que é, mas, caso você tenha uma história mais interessante, podemos rever este significado.