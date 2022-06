O escritório atua no mercado desde 2008, desenvolvendo principalmente projetos de arquitetura de interiores, nas áreas residenciais,comerciais e corporativas.

Formado por profissionais especializados, com a filosofia de oferecer soluçõescompletas e efetivas, aliando funcionalidade e estética em projetos inovadores.O trabalho envolve desde o estudo das necessidades do cliente até amaterialização dos seus objetivos e sonhos, levando em consideração ocomprometimento com prazos, custos e qualidade.

Equipe:

Arq. Gabriela Meletti – formação Unisinos|2005, pós graduação em Arq. ComercialUnisinos |2008

Arq. Grasiele Forini – formação UCS |2007

Arq. Geyson Marin – formação UCS |2007