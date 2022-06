Desenvolvo projetos residenciais e comerciais, que vão desde a escolha de pisos e revestimentos, passando por quadros, vasos entre outros objetos, até o acompanhamento de todo processo de execução da obra, abrangendo reformas e decoração.Apaixonada pelo que faço, gosto de cuidar de cada detalhe do projeto e quando estou criando procuro conhecer todas as preferências e necessidades do cliente para desta forma reunir todas as informações necessárias para criar e executar projetos que proporcionem ambientes cheios de harmonia, beleza, praticidade, conforto e exclusividade com o objetivo principal de atingir as expectativas do cliente ao final da obra.