Paula Neder Arquitetos Associados é um escritório com 20 anos de experiência profissional em projetos. Turbinado e renomeado em 2011, quando ganhou o complemento Arquitetos Associados e incorporou novos profissionais, o escritório PNAA imprime cor e leveza às criações que assina, muitas delas de interiores residenciais e também das áreas comercial e corporativa. O resultado, praticamente uma marca registrada, deriva da observação atenta ao estilo de vida dos moradores e esforços redobrados para captar luz natural, destaca-se a preferência por formas e materiais neutros que sirvam de base a matizes vibrantes pontuais. Assim os espaços se organizam e colocam a funcionalidade e a estética contemporânea no centro das atenções.

Paula Neder is an architect and urban planner, with a masters degree in Architecture at Rio de Janeiro’s Federal University (UFRJ). She founded her new studio, Paula Neder Associates Architects (PNAA), focused on a new approach to innovation and creativity. PNAA Studio develops residential, corporate and commercial projects, grounded in the idea of allying aesthetics and functionality, and seeking to provide unique atmospheres for people to live and work. Our signature style highlights forms and natural materials in a neutral palette with bold color details. Creating one-off, personalized solutions for each project is the essence of our work.