Arquiteta e Urbanista formou-se em 2012 pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

A empresa tem foco no seguimento de arquitetura e decoração de interiores, com projetos residenciais e comerciais atuando também com projetos de reformas, com soluções em aproveitamento de espaços realizados nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana. Tem por objetivo captar os anseios dos clientes e torna-los realidade.