TL Arquitetura | A parceria

entre as arquitetas Thayane Oliveira e Lara Fialho vem desde a Universidade e teve início por conta das afinidades projetuais, detectadas na elaboração conjunta de projetos e trabalhos acadêmicos, estendendo-se até os dias atuais. Essa harmonia conceitual e de interesses, com foco nas aspirações e necessidades dos clientes, levou a desenvolver, já como profissionais, vários projetos de sucesso, culminando com a formalização, em 2015, de uma nova marca no mercado ,a TL Arquitetura e Interiores.